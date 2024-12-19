В Сургуте стартовали съемки фильма о ядерной зиме

В Сургуте стартовали съемки картины, которая расскажет о выживании группы людей в условиях ядерной зимы после масштабной катастрофы. Фильм будет называться «2046». По жанру это постапокалиптический триллер, пишет «Свободная пресса».
«2046» - мир после Апокалипсиса
Василина Манская, автор идеи, рассказала у себя в социальной сети, что события в фильме происходят на Земле, выжженной после ядерной катастрофы. Небольшой группе людей удалось выжить. Они укрываются в бункере.
В основе сюжета - внутренняя борьба героев.
Создатели фильма пытаются передать постапокалиптический мир через мрачные декорации в заброшенных локациях Сургута.
Премьера фильма «2046» запланирована на очередную годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции - самой крупной на сегодняшний день катастрофы, связанной с выбросом радиации.