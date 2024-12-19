Офтальмолог Геворкян предупредила, что двоение в глазах может быть признаком катаракты

Катаракта - тяжелое заболевание, полностью вылечить которое и восстановить былую прозрачность хрусталика невозможно. Своевременно начатое лечение позволит отсрочить операцию. Поэтому важно обращать внимание на присущие ей симптомы. Об этом заявила офтальмохирург, кандидат медицинских наук Армине Геворкян.

Принято считать, что катаракта - болезнь молодых

Однако она может начинать развиваться и у молодых.

Наиболее распространенные ее признаки - ощущение двоения в глазах, расплывчатое изображение, мушки либо цветные круги перед глазами, ощущение пелены либо тумана.

Дискомфорт от света, а также снижение остроты зрения в темное время суток тоже может сигналить о катаракте. Поэтому при малейшем подозрении стоит записаться на прием к офтальмологу и проверить свои глаза.