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«Могут нарушить циркадные ритмы»: сомнолог Бузунов раскрыл опасность новогодних гирлянд

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«Могут нарушить циркадные ритмы»: сомнолог Бузунов раскрыл опасность новогодних гирлянд
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Без мигающей новогодней гирлянды в доме нет ощущения праздника. Однако не стоит злоупотреблять этими красочными огоньками и уж тем более оставлять их на ночь. Об этом в беседе с «АиФ» заявил сомнолог Роман Бузунов.

Чтобы не чувствовать себя разбитым на новогодних праздниках, надо выключать гирлянды перед сном

По словам профессора, опасность кроется а мерцании, а также в огоньках синего и голубого цвета. Наш мозг может воспринимать их как солнечный цвет, а это чревато нарушением выработки гормона сна - мелатонина.

Включенные гирлянды способны нарушать циркадные ритмы. Поэтому профессор советует гражданам в РФ непременно отключать их на ночь. В идеале это надо сделать за два часа до сна.

К слову, выключать желательно не только гирлянды. Как отметил сомнолог, это касается всего, что возбуждает наш мозг.

А вот с утра яркое голубое излучение гирлянд будет как нельзя кстати, способствуя пробуждению организма.

Информационное агентство «Informing»

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