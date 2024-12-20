Медики назвали признаки недостатка жидкости в организме зимой

Нехватку жидкости и обезвоживание многие ошибочно связывают с теплым временем года. Считается, что в холода организм теряет меньше воды. Меж тем это ошибочное предположение. В зимнее время года тоже важно поддерживать водный баланс, напомнили в Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы.

По словам медиков, зимой организм теряет влагу через дыхание, потоотделение и мочеиспускание. Кроме того, процесс усиливается под влиянием ряда факторов. Например, способствовать потере жидкости в организме может сухой воздух в помещении из-за центрального отопления или обогревателей.

Гражданам не стоит забывать пополнять водные запасы. При недостатке употребления жидкости можно столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, в том числе с заболеваниями почек, ОРВИ, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Какие признаки указывают на дефицит жидкости в организме?

Постоянные головокружения, усталость, а также потрескавшиеся губы и сухость кожи - верный индикатор того, что запасы жидкости следует пополнить. Зимой на такой сигнал организма, как чувство жажды, ориентироваться не следует.

Оптимальной нормой считается потребление порядка восьми стаканов воды в сутки.