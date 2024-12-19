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Врач Чернышова предупредила о паразитах, которые водятся в красной икре

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Врач Чернышова предупредила о паразитах, которые водятся в красной икре
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Красную икру к столу стоит покупать только от проверенных производителей. Опасно деликатес приобретать «с рук» - такой продукт может представлять угрозу для здоровья, если он не прошел должную обработку. Об этом граждан в РФ предупредила врач-паразитолог Елена Чернышова.

По словам специалиста, в такой игре, которая, как правило, добывается частными лицами, могут содержаться гельминты – анизакиды. Они вызывают такое серьезное заболевание, как анизакидоз.

Вероятность купить икорочку с гельминтами особенно велика там, где она реализуется в пластиковых контейнерах или на развес.

Паразитолог отметила, что если уж так получилось, следует непременно обезопасить себя от заражения. А для этого необходимо такую икру заморозить при температуре минус 18 градусов (или ниже) на несколько суток.

Информационное агентство «Informing»

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