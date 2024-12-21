Новогодний миллиард от «Русского лото» разыграют в эфире 1 января 2025 года

Купить билетик лотереи «Русское лото» под Новый год уже в течение многих лет стало такой же традицией, как смотреть по телевизору картину «Ирония судьбы, или С легким паром». Испытать удачу на праздник и, если повезет, выиграть огромную сумму, потратив сущие копейки, может кто угодно.

Традиционно новогодние розыгрыши «Русского лото» называются «Новогодний миллиард». Однако в первый день 2025 года будет разыгран намного больший призовой фонд. Его сумма исчисляется 3 миллиардами рублей.

Когда пройдет розыгрыш «Русского лото» и где смотреть «Новогодний миллиард»

Праздничный розыгрыш «Русского лото» состоится 1 января 2025 года. Его покажут в прямом эфире на телеканале НТВ в программе, которая так и называется - «Новогодний миллиард».

Трансляция тиража 1604 стартует в 15:30 по МСК. Поскольку розыгрыш новогодний, в студию будут приглашены не только зрители, но и звезды шоу-бизнеса.

Где купить билеты лотереи «Русское лото»

Билеты на праздничный новогодний тираж «Русское лото» можно приобрести непосредственно на сайте лотереи, в мобильном приложении «Столото», а также в точках продаж по всей территории России. Это и магазин «Столото», и сетевые продуктовые магазины, «магазины у дома» и заправочные станции.

Призовой фонд лотереи «Русское лото» на Новый год 2025

Призовой фонд праздничного розыгрыша превышает 3 млрд руб. Точный размер будет известен только по итогам окончания продаж билетов. Лотереи на розыгрыш можно купить вплоть до 11:00 по МСК 1 января 2025 года.

Традиционно главным призом тиража станет сумма в размере 1 млрд руб. Помимо этого организаторы разыграют еще 100 призов по миллиону рублей каждый. Будут и другие денежные призы.

Судьба главного денежного приза определится во втором туре новогоднего тиража.