Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

Ученые из Италии недавно заявили о том, что красное вино действует на мужчин наподобие Виагры. Утверждается, что при регулярном его потреблении вместе с фруктами, ягодами и цитрусовыми, значительно сокращается вероятность появления эректильной дисфункции. Такой эффект якобы обусловлен входящим в состав напитка полифенолам.

В полифенолах ли дело?

Российский врач-уролог, андролог Константин Антонов в беседе с изданием «Аргументы и факты» подтвердил, что умеренное потребление вина оказывает благоприятное воздействие на либидо и половую функцию - причем, не только мужчин, но и женщин.



При этом медик усомнился в том, что такой эффект обусловлен полифенолами. Свою позицию он объяснил тем, что в бокале вина их концентрация ничтожна. Поэтому каким-либо образом повлиять на биохимию сосудистой реакции, отвечающей за эрекцию, они не способны.

«Благоприятный эффект обусловлен исключительно противотревожными и седативными свойствами алкогольного напитка. Проще говоря, небольшое количество алкоголя позволяет раскрепоститься, расслабиться, и спокойно вступить в половой контакт» - объяснил врач.



Посему, продолжил медик, утверждение о том, что небольшое количество вина полезно для либидо, справедливо в отношении любого вида алкоголя. Акцент - именно на небольшом количестве.