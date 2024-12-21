Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука»

В пятницу, 20 декабря, исполнился ровно год с момента так называемой «голой» вечеринки. Однако король российской эстрады Филипп Киркоров не отпускает обиду на её устроительницу-блогершу Настю Ивлееву. Артист возмущен, что она до сих пор не принесла извинений за мероприятие, куда он заскочил всего на 5 минут, но пострадал больше других знаменитостей.

Киркоров не собирается находиться на одной съёмочной площадке с Анастасией

И и вот с лёгкой руки исполнителя блогерша лишилась роли в новогоднем фильме, который будут показывать 31 декабря.

Комедия выйдет на канале ТНТ. Многие роли исполнят в ней отечественные celebrity. Изначально планировалось, что одну из героинь сыграет Анастасия Ивлеева.

Однако когда об этом узнал Филипп Киркоров, он приложил максимум усилий, чтобы её на площадке не было, передают «Страсти».

По факту, поп-король поставил Тине Канделаки ультиматум: либо она, либо я.

«Я сказал авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Очевидно, что между королём и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!»- прокомментировал Филипп Бедросович.



Как мы сообщали ранее, Киркоров заявлял, что больше даже слышать не хочет о Насте Ивлеевой. А «голую» вечеринку он посетил год назад исключительно из-за хорошего отношения к ней. К слову, из-за этого мероприятия новогодняя ночь -2024 на ТВ прошла без Киркорова в эфире.