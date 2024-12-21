21 декабря - день зимнего солнцестояния: в Московском планетарии рассказали о самом коротком дне в 2024 году

В субботу специалисты ожидают одно из самых значительных событий астрономических событий этой зимы. 21 декабря 2024 года в 12:00 по МСК начинается зимние солнцестояние.

В это время наша звезда Солнце, двигаясь по эклиптике, доберётся до самой удалённой точки от небесного экватора в сторону Южного полюса, опускаясь на 23,5°.

Как рассказали в Московском планетарии, зимним солнцестоянием знаменуется начало астрономической зимы в наших широтах. В то же время в Южном полушарии стартует лето.

В день зимнего солнцестояния 21 декабря самый короткий световой день в году и самая длинная ночь. В планетарии отметили, что в Москве высота солнца в субботу составит всего 10° 39.

Проще говоря, в полдень наша звезда будет находиться на максимальном удалении от зрительного горизонта. Это создаёт эффект так называемого солнцестояния - у человека впечатление, что светило стоит на одном месте и совсем не двигается, словно застывает.

21 декабря 2024 года Солнце над Москвой взойдёт в 08:59 по МСК. Заход светила в 15: 58. Таким образом, продолжительность светового дня в Москве будет составлять всего лишь 6 часов 59 минут.

Для сравнения, в период летнего солнцестояния световой день составляет 17 часов 33 минуты.