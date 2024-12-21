Информинг » В России » Звезда фильма "Три плюс два" Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

Image 16+
Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Звезде фильма «Три плюс два« Наталье Фатеевой 23 декабря сего года  исполнится 90 лет. И надо же такому случиться - незадолго до юбилея звезда комедии »Три плюс два» упала и сломала ключицу. Информация об инциденте была получена журналистами издания NEWSru из первых уст.

Наталья Фатеева рассказала, что выполняла специальные упражнения и упала

Произошло это совершенно неожиданно, когда она подошла к шведской стенки и присела на стул.

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, всё положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Сломала ключицу. Как такое может быть? Ключица же находится впереди. Привставая, я на секунду потеряла сознание» - поведала подробности о случившемся происшествии знаменитая артистка.

Учитывая возраст Натальи Фатеевой, ей потребуется длительная реабилитация. Знаменитость с трудом передвигается из-за проблем с ногами после перенесённого хирургического вмешательства. Бытовыми вопросами занимается её помощница по дому.

Живёт Наталья Фатеева в Хамовниках.

Информационное агентство «Informing»

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

Сегодня, 10:13

Илья Авербух назвал Москву городом №1 среди мегаполисов

Сегодня, 09:51

Роза Сябитова отреагировала на слухи о своем браке со Стасом Барецким

Сегодня, 06:39

«Что за лютый photoshop?» Пользователи сети не оценили зимнюю фотосессию Нюши в шубе и в туфлях

Вчера, 21:42

В Москве в одном из павильонов ВДНХ появилась первая зона с 5G интернетом

Вчера, 15:41

Актер Константин Хабенский признался, что в свои 52 года все еще верит в Деда Мороза

Вчера, 15:29

Гастроэнтеролог Кашух призвала не увлекаться чаем с бутербродами, чтобы не «заработать» гастрит

Вчера, 13:22

Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Вчера, 12:45

СМИ раскрыли стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки на новогодние каникулы

Вчера, 12:22

"Тверь Киносъемки": нужны мужчины и женщины на роли пациентов военного госпиталя

Вчера, 10:22

Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

21-12-2024, 15:18

Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

21-12-2024, 12:34

Новогодний миллиард от «Русского лото» разыграют в эфире 1 января 2025 года

21-12-2024, 10:41

«Это просто ужас какой-то»: возмущенная звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова даже не собирается смотреть пародию с Филиппом Киркоровым

21-12-2024, 10:24

Звезда фильма "Три плюс два" Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

21-12-2024, 05:03

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

21-12-2024, 03:30

21 декабря - день зимнего солнцестояния: в Московском планетарии рассказали о самом коротком дне в 2024 году

21-12-2024, 00:38

Медики назвали признаки недостатка жидкости в организме зимой

20-12-2024, 16:40

Первый канал показал фото со съемок новогодней ночи

20-12-2024, 16:11

Бьюти-эксперт Леснова объяснила, почему нельзя пользоваться кремами с истекшим сроком годности

20-12-2024, 13:26

Новости партнеров
2023
ru-RU