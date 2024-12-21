Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

Звезде фильма «Три плюс два« Наталье Фатеевой 23 декабря сего года исполнится 90 лет. И надо же такому случиться - незадолго до юбилея звезда комедии »Три плюс два» упала и сломала ключицу. Информация об инциденте была получена журналистами издания NEWSru из первых уст.
Наталья Фатеева рассказала, что выполняла специальные упражнения и упала
Произошло это совершенно неожиданно, когда она подошла к шведской стенки и присела на стул.
Учитывая возраст Натальи Фатеевой, ей потребуется длительная реабилитация. Знаменитость с трудом передвигается из-за проблем с ногами после перенесённого хирургического вмешательства. Бытовыми вопросами занимается её помощница по дому.
Живёт Наталья Фатеева в Хамовниках.