Звезда фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

Звезде фильма «Три плюс два« Наталье Фатеевой 23 декабря сего года исполнится 90 лет. И надо же такому случиться - незадолго до юбилея звезда комедии »Три плюс два» упала и сломала ключицу. Информация об инциденте была получена журналистами издания NEWSru из первых уст.

Наталья Фатеева рассказала, что выполняла специальные упражнения и упала

Произошло это совершенно неожиданно, когда она подошла к шведской стенки и присела на стул.

«Когда я заканчиваю уже ноги делать, понимаю, что должна встать, всё положить на место. Совершенно не могу вспомнить, что произошло и почему же я упала. Сломала ключицу. Как такое может быть? Ключица же находится впереди. Привставая, я на секунду потеряла сознание» - поведала подробности о случившемся происшествии знаменитая артистка.

Учитывая возраст Натальи Фатеевой, ей потребуется длительная реабилитация. Знаменитость с трудом передвигается из-за проблем с ногами после перенесённого хирургического вмешательства. Бытовыми вопросами занимается её помощница по дому.

Живёт Наталья Фатеева в Хамовниках.