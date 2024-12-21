«Это просто ужас какой-то»: возмущенная звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова даже не собирается смотреть пародию с Филиппом Киркоровым

Советский фильм «Любовь и голуби» - один из самых любимых у нескольких поколений россиян. Уже традиционно отечественные телевизионщики снимают под Новый год ремейки комедий. В этом году дошла очередь и до картины «Любовь и голуби». Актриса Наталья Тенякова этому ужаснулась. Свое мнение она озвучила в беседе с изданием «Абзац».

Исполнительница роли бабы Шуры в культовой советской комедии призналась, что не собирается даже смотреть это новогоднее кино

Лучше уж она займется собственным здоровьем.

«Это просто ужас какой-то. Я даже не буду это смотреть. Я буду лучше заниматься своим здоровьем», - высказалась она.

Фрагменты пародии на фильм «Любовь и голуби» в рамках новогоднего кино «Небриллиантовая рука» на днях показал телеканал ТНТ. Главную роль в эпизоде сыграл король российской эстрады Филипп Киркоров.

На тизере он предстал в роли Раисы Захаровны. В оригинальном фильме «Любовь и голуби» ее сыграла легендарная Любовь Гурченко.

В показанном ТНТ фрагменте Киркоров хвастается натуральным прессом и демонстрирует свой оголенный пресс.

Стоит напомнить, что многим зрителям совсем не по душе, что отечественные телевизионщики добрались до советской классики и принялись массово ее переснимать. Ремейки «Кавказской пленницы», «Служебного романа» и «Джентльменов удачи» не нашли отклика у россиян.