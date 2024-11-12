«Бабушки, мамки и молодые»: певец Александр Буйнов признался, что его вдохновляют женщины любого возраста

Популярный российский певец, в прошлом солист группы «Веселые ребята» Александр Буйнов признался, что источником его вдохновения являются представительницы прекрасного пола. Его слова приводит Пятый канал.

«В основном женщины меня вдохновляют. Все, любого возраста: и бабушки, и мамки, у которых много детей, и молодые», — сказал артист.

Женщины являются источником вдохновения для Буйнова потому, что от них, по его словам, «исходит необъяснимая энергия».

При этом для Буйнова важно, чтобы дамы, невзирая на род деятельности, не теряли своей женственности и нежности.

Александр души не чает в своих внучках-близняшках. Девушкам сейчас по 15 лет. Софья и Дарья серьезно увлекаются танцами и посещают школу. Вообще, отмечает Буйнов, важно, чтобы кроме соответствующего образования у женщины было хобби. Оно делает представительницу прекрасного пола в глазах мужчины еще красивее.



