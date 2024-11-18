Певица Надежда Кадышева внезапно отменила свой концерт в Тюмени: стала известна причина

Российская певица Надежда Кадышева внезапно отменила свой концерт в Тюмени, запланированный на 30 ноября сего года. Поклонники звезды раздосадованы: они уже считали дни до момента, когда смогут увидеть на сцене любимую артистку. Большая часть билетов на концерт была распродана.

Покупателям организатор прислал письмо с уведомлением о переносе выступления на более позднюю дату, стало известно журналистам местного портала 72.ru.

Надежда Кадышева выступит в Тюмени весной 2025 года

«Маргарита-Арт» уведомила фанатов Кадышевой о том, что внезапная отмена концерта артистки в Тюмени обусловлена внесенными изменениями в ее гастрольный график. Артистка теперь выступит в городе не 30 ноября 2024 года, как планировала ранее, а 23 марта 2025 года.

Организатор подчеркивает, что все приобретенные тюменцами билеты остаются действительными. Однако если кто-то в силу разных причин не будет иметь возможность побывать на концерте Кадышевой весной, он волен сдать билеты - деньги будут возвращены.

Напомним, что в последнее время интерес к творчеству певицы снова возрос. Надежда Кадышева сейчас переживает вторую волну популярности. Ее хит «Плывет веночек» стал вирусным в социальных сетях.