«Перестал вписываться в формат»: Певец Юлиан рассказал, почему не появляется на ТВ

Певец Юлиан стал звездой в 90-х годах. Девушки и женщины со всей страны преклонялись перед его талантом и восхищались необыкновенными внешними данными. Однако минуло время и сейчас, спустя три десятилетия, Юлиана на отечественном ТВ практически невозможно увидеть.

Куда делся певец Юлиан

Поклонницы артиста пребывали в уверенности, что он решил завершить свою музыкальную карьеру. Однако это не соответствует действительности. Певец стал гостем программы «Когда все дома» и заверил ведущего Тимура Кизякова, что «никуда не исчезал».

Свое отсутствие на российском телевидении Юлиан объяснил тем, что произошло изменение телевизионного формата. И он, как артист, перестал в него вписываться. Поэтому вопрос о том, почему его перестали показывать на ТВ, певец предлагает адресовать руководству телеканалов, а не ему лично.

Себя Юлиан позиционирует как артиста, идущего против существующих правил. Такие сейчас не очень востребованы у телебоссов - им подавай яркие образы и поп-культуру, отмечает издание «ГородЧе».



