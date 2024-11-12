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«В 25 мне казалось, что 42 года - это старость несусветная»: Певица Юлия Ковальчук отмечает свой день рождения

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«В 25 мне казалось, что 42 года - это старость несусветная»: Певица Юлия Ковальчук отмечает свой день рождения
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярная российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук во вторник, 12 ноября, отмечает свой день рождения. Звезде эстрады исполнилось 42 года.

По словам Юлии, в своем возрасте она чувствует себя счастливой девчонкой. В популярном фильме «Москва слезам не верит» стала крылатой фраза о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Ее смысл, впрочем, понимают только люди, которые разменяли пятый десяток. Вот и Юлия Ковальчук в свои молодые годы его не понимала.

«В 25 мне казалось, что 42 - это старость несусветная, - откровенничает певица у себя в Инстаграм* (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.). - А сейчас я понимаю, что в душе мне намного легче и я свободней, чем в 25».

Ковальчук добавила, что в свой день рождения ей хочется рассыпаться в благодарностях этому миру и людям, которые ее окружают, поскольку «каждый ваш поступок так или иначе сформировали меня в полноценную счастливую 42 летнюю девчонку».

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков месяц назад отпраздновали стальную свадьбу

Юлия в предвкушении поздравлений и подарков, которыми ее будут осыпать сегодня. Однако артистка отметила, что главный свой презент она уже получила. И самым ценным подарком для исполнительницы является ее семья - муж и две дочери.

Напомним, Юлия и ее супруг - певец Алексей Чумаков - месяц назад отпраздновали свою «стальную» свадьбу. Их счастливой семье исполнилось 11 лет.

Информационное агентство «Informing»

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