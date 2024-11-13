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Агата Муцениеце никак не может определиться: за актрисой ухаживают сразу трое мужчин

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Агата Муцениеце никак не может определиться: за актрисой ухаживают сразу трое мужчин
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Четыре года минуло с тех пор, как Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Звезда «Мажора» уже давно устроил личную жизнь и счастлив в браке с Зепюр Брутян, которая подарила ему сына. А Агата все еще одинока и снова идти в ЗАГС не спешит.

После развода у Муцениеце не было серьезных отношений, хотя СМИ время от времени приписывают ей романы с персонами, чьи имена в стране находятся на слуху. 35-летняя знаменитость подтверждает: дело вовсе не в отсутствии возможностей. Поклонников у нее хватает.

Вот и сейчас за звездой «Закрытой школы», как сама она призналась в новом шоу Стаса Круглицкого, ухаживают сразу трое мужчин.

После развода с Прилучным Агате потребовалось время на то, чтобы восстановиться и прийти в себя

Сейчас все уже позади, можно подумать и о личном счастье. Потому как ее иногда «накрывает» - например, когда гуляет по парку, а на лавочках «все по парочкам». Немного не в своей тарелке чувствует звезда себя, когда появляется на каком-то празднике, где у каждой дамы есть спутник...

Кавалер мог быть и у Муцениеце. Сейчас за ней ухаживают сразу трое. Но как актрисе не обмануться и выбрать того самого, единственного, с которым больше никогда не захочет расставаться?!

«У одного (поклонника) есть (дети), у второго — нет. А у третьего, кстати, тоже есть... Их трое»,

— рассказала экс-супруга о своих ухажерах.

СМИ, напомним, недавно приписывали Агате роман с телеведущим и актером Иваном Чуйковым. Пара не только вместе появлялась на различных мероприятиях, но даже демонстрировала нежные отношения на публику. Кроме того, Иван провел несколько уик-эндов на природе вместе с актрисой и ее двумя детьми.

Информационное агентство «Informing»

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