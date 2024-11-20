Вадим Демчог, сыгравший Купитмана в «Интернах», раскрыл, почему перестал сниматься

61-летний российский актер Вадим Демчог, ставший звездой после выхода ситкома «Интерны», в последнее время редко появляется на больших экранах. В интервью «Газета.Ru» артист объяснил это тем, что потерял интерес к кино и сериалам. Театральное искусство Демчогу больше по душе.

«Мне неинтересны кино и съемки сейчас. То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, а также тема тренингов захватили меня полностью», — откровенничает знаменитость.

В то же время Демчог не отказывается от работы на телевидении. Он получил признание в роли ведущего популярного шоу «Выживалити» на «Пятнице!». Недавно телеканалом был отснят второй сезон этого проекта с актером.

Артист подчеркнул, что в роли «дьявола с обнаженным любящим сердцем», каким на экране видится зрителям телеведущий, является для него комфортной.

Вадим Демчог, напомним, в сериале «Интерны» сыграл роль доктора-венеролога Купитмана.