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Экономист Григорьев предрек повышение курса доллара до 105 рублей в ближайшие дни

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Экономист Григорьев предрек повышение курса доллара до 105 рублей в ближайшие дни
В России / Экономика
Фото из открытых источников

Российский рубль сейчас испытывает давление сразу нескольких факторов. По этой причине в ближайшее время возможно повышение курса «американца» до 103-105 рублей. Об этом кандидат экономических наук Владимир Григорьев заявил в беседе с ИА «Лента».

Под завесу года традиционно растет импорт, в связи с чем спрос на валюту повышается.

Конъюнктурный фактор, связанный с геополитическим напряжением, также способствует повышению нестабильности курса национальной валюты.
Решение властей повысить порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами, если таковое будет принято, может оказать положительное влияние на рубль. Владимир Григорьев напомнил, что в июле текущего года лимит был снижен с 60% до 40%.

Вчера, напомним, установленный Центробанком курс национальной валюты впервые с октября минувшего года пробил отметку в 100 рублей.

Информационное агентство «Informing»

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