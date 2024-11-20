Синоптик Цыганков рассказал, какая погода будет в Москве на Новый год

На дворе уже вторая половина ноября, а в Москве и Московской области температура воздуха еще показывает плюсовые значения. Меж тем в это время года она должна быть не выше -1...-2°C, заявил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в разговоре с «Радио 1».

Какая погода будет в Москве на Новый год 2025

В течение двух-трех последних десятилетий климат существенно изменился в сторону потепления.

Вот и этой осенью снежный покров уже дважды выпадал, но очень быстро таял.

В предстоящую субботу в столице ожидаются осадки в виде снега. Однако долго он горожан не порадует - полежит немного и снова растает.

Цыганков предупредил москвичей, что раньше, чем по календарю, в этом году зима не наступит.

«Зимы раньше декабря не будет. Но на Новый год, как правило, снег всегда выпадал и лежал уже в январе. Надеемся, что этот год не будет исключением», — заключил синоптик.

Ранее москвичей об аномально теплом декабре предупредили в агентстве «Метеоновости».