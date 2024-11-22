Стартовали съемки комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой

Ольга Бузова полностью погрузилась в съемочный процесс. Российская телеведущая и поп-дива осваивает новую для себя профессию киноактрисы. Звезда снимается в художественном фильме «Равиоли Оли», съемки которого стартовали недавно.

Производством занимается «Майвэйстудия» при поддержке телеканала ТНТ, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм «Равиоли Оли» обещает стать легким и увлекательным

Согласно сюжету, Ольга попадает под влияние своего бойфренда Вадима и пристает на предложение купить завод по производству пельменей. Предприятие в городе Нижние Теплышки оказалось убыточным.

Ольга собирается наведаться туда и продать его. Однако местные жители против продажи завода, без которого не представляют своего бытия.

Выход комедии «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой запланирован на весну 2025 года. Кроме певицы в фильме снимаются Марина Федункив, Вольфганг Черни, Владимир Яглыч, Ева Смирнова и Максим Лагашкин. Режиссер проекта - Андрей Никифоров.



