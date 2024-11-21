Mash назвал марки российских сосисок, в составе которых нашли повышающий риск развития рака фермент

Некоторые марки сосисок от отечественных производителей могут представлять опасность для здоровья. В их составе был найден запрещенный опасный фермент - микробная трансглютаминаза, информирует «Газета.ру» со ссылкой на Телеграм-канал Mash.

Компонент представляет собой не что иное, как мясной клей. Если человек будет часто употреблять продукты из переработанного мяса, в которых он содержится, рискует заработать себе не только проблемы с пищеварительной системой, но также подорвать здоровье кишечника и иммунитета организма в целом. Кроме того, увеличиваются риски развития онкологии.

Источник конкретизирует, что микробная трансглютаминаза обнаружена в сосисках «Знать», «Колбасы от Макарова», а также в «Мясной коллекции МК», «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть».

Опасный фермент также выявлен в продукции для детей от ОАО «Великолукский мясокомбинат».

Образцы проверялись в торговых сетях Мордовии.