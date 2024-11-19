«По техническим причинам»: в Омске отменили концерт Дианы Арбениной

В Омске отменили концерт популярной российской певицы и актрисы, фронтвумен группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Омске отменен. Об этом со ссылкой на информацию Telegram-канала «Подъем» сообщает агентство «Лента».

Жителям Омска, которые купили билеты на концерт Дианы Арбениной, было разослано сообщение о том, что выступление исполнительницы, запланированное на «G-Drive Арене» на 23 ноября сего года, отменяется «по техническим причинам».

Решение об отмене было принято организаторами, заявили журналистам в правительстве региона после того, как Совет атаманов казачьего народа поблагодарил за отмену местные власти.

Источник напоминает , что еще за два месяца до концерта организатора призвала губернатора отменить концерт Арбениной из-за ее политических высказываний в 2014 году.