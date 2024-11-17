Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин: при жизни певец боролся с раком

Очередная потеря на российской эстраде. Скончался бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Певцу было всего 57 лет.

О смерти Владимира Левкина сегодня, 17 ноября 2024 года, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на жену покойного. Причина ухода музыканта из жизни не озвучивается. Однако СМИ ранее стало известно, что два дня назад, 15 ноября, исполнитель был госпитализирован в одну из клиник Москвы с пневмонией.

Вчера, по данным ИА «Регнум», он был переведен в гематологию Боткинской больницы.

При жизни солист известной группы боролся с онкологией лимфатической системы. Признание о раке артистом было сделано в мае минувшего года в интервью телеканалу НТВ.

Владимир Левкин: чем болел при жизни и от чего умер

Левкин рассказывал, что болезнь у него начала развиваться за семь лет до того, как была выявлена. Во время лечения Владимир в общей сложности перенес 13 курсов химиотерапии. После этого рак отступил и наступила ремиссия.

Группа «На-На» создана продюсером Бари Алибасовым в 1989 году. Владимир Левкин входил в первый, так называемый «золотой», состав коллектива. В 1998-ом он покинул группу.