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Пригласить Николая Баскова на новогодний корпоратив стало еще дороже: певец поднял цену на 1 млн рублей

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Пригласить Николая Баскова на новогодний корпоратив стало еще дороже: певец поднял цену на 1 млн рублей
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Заказать выступление Николая Баскова на новогодний корпоратив под завесу 2024 года стало еще дороже. Певец повысил цену сразу на 1 млн рублей. Об этом узнал и сообщил Телеграм-канал SHOT, информирует издание «Лайф».

По данным источника, вначале осени за выступление на корпоративе «золотой голос» России брал 5 миллионов рублей. Теперь же за песни в его исполнении в течение 40 минут заказчику надо выложить 6 миллионов.

Увеличение суммы гонорара может быть связано с возросшими затратами. Басков приезжает на корпоратив вместе со своей командой, которая насчитывает 27 человек. В их числе девять музыкантов, шесть человек балета, два администратора и так далее. Предоставлять транспорт группе артиста не надо. Люди сами приезжают на 12 машинах. Однако организатору надо заранее договориться о парковочных местах для авто.

А вот особых требований к обустройству гримерки в райдере исполнителя не значится. Там должно быть хорошее освещение и тепло. В еде Басков не привередлив.

Из дорогого Басков требует только элитное шампанское

Ему достаточно будет горячих блюд, мясной и фруктовой нарезки. Также в гримерке должен быть мед и бутылка шампанского Moët & Chandon Rose Imperial Brut.

Заказать Николая Баскова на корпоратив можно не только как певца, но и как ведущего. Правда, обойдется это гораздо дороже - в 10 миллионов рублей. За такие деньги артист проведет праздник длительностью до 6 часов.

Информационное агентство «Informing»

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