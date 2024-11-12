«В моей жизни уже была группа»: певица Женя Малахова заявила, что для нее история с Reflex закрыта

Певица Женя Малахова стала известной в России благодаря группе Reflex. В 2011 году она ушла из коллектива и вскоре начала делать сольную карьеру. Поклонники легендарного бенда не теряют надежды, что Ирина Нельсон и Женя Малахова воссоединятся и снова станут выступать в составе одного проекта. Однако звезда фильма «А зори здесь тихие» в интервью нашим коллегам из портала «Страсти» явно дала понять, что возвращаться в Reflex она не намерена.

В составе группы Женя выходила на сцену в течение шести лет

Это были прекрасные и, по словам Малаховой, «очень интересные» годы. «Рефлекс» и сейчас является одной из лучших групп российской эстрады.

Но именно по этой причине Женя и захотела покинуть коллектив. Малахова стремилась и стремиться развиваться как сольная певица. Группа для нее уже пройденный этап, возвращаться в нее она не намерена.

«В моей жизни уже была группа, одна из самых красивых и крутых в России. И это были прекрасные 6 лет жизни, очень интересные. Именно поэтому в свое время я поступила в театральный, во ВГИК, точнее в киновуз, ушла в актерство... Никогда нельзя забывать, что ты должен двигаться вперед. И моя история была закрыта с глубоким уважением к группе Reflex», – прокомментировала знаменитость.

Месяц назад Женя Малахова анонсировала свое возвращение на сцену в качестве певицы с треком «Потому что не было тебя», который в свое время исполняла и в составе группы.