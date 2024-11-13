СМИ: У попавшего в реанимацию 75-летнего телеведущего Юрия Николаева диагностировали COVID-19

У телеведущего Юрия Николаева, попавшего в реанимацию, врачами был выявлен COVID-19. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Состояние здоровья 75-летней телезвезды пока оставляет желать лучшего. По информации источника, Юрий Николаев сильно кашляет, ему тяжело дышать.

«Сейчас состояние народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью легких», — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что организму телеведущего бороться с коронавирусом труднее, поскольку десять лет назад врачи из-за онкологии были вынуждены удалить ему часть легкого.

Журналистам RT удалось связаться непосредственно с самим Юрием Николаевым и взять комментарий из первых уст. Ведущий популярной в советские времена программы «Утренняя почта» новости о выявленной у него коронавирусной инфекции опроверг, информирует «Лента».

Немногим раньше звезда ТВ вышел на связь с поклонниками и заверил, что чувствует себя нормально. Он подтвердил, что находится в больнице. По словам Николаева, его госпитализировали с воспалением легких.

СМИ 11 ноября сообщили о том, что ведущего доставили в одну из столичных клиник с высокой температурой после двух обмороков за два дня.