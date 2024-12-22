«Тверь Киносъемки»: нужны мужчины и женщины на роли пациентов военного госпиталя

Маленький шаг, порой, становится началом пути в большое кино. Многие известные артисты пробивались к славе с массовки.

У россиян есть возможность реализовать себя в кино.

По информации ВК группы «Тверь Киносъемки», съемочной группе требуются мужчины в возрасте от 50 лет и выше, а также женщины в возрасте за 40.

Им надлежит сыграть роли пациентов госпиталя. Съёмки состоятся в Торжке. Там продолжают работать над фильмом о Великой Отечественной войне.

Сюжет картины разворачивается в 1940-1941 годах.

Отмечается, что актёрам массовки выплатят гонорар. Также для них предусмотрен трансфер из Твери в Торжок и обратно.

Ранее для массовых сцен в картине, которую снимают, кинематографисты набирали массовку для роли немецких солдат.