Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Многие люди даже не догадываются, что их организму не хватает железа. Появляющуюся симптоматику они списывают на возраст либо хроническую усталость. Как распознать дефицит железа поведала врач-геронтолог, профессор Ольга Ткачева.

Железодефицитной анемией принято называть состояние, при котором уровень железа в сыворотке крови, костном мозге и тканевых депо снижен

Симптомы ее весьма специфичны, поэтому распознать их сразу не всегда удается. Принято считать, что люди с анемией худые и болезненно бледные. Однако это не всегда так.

По словам Ткачевой, на ранних стадиях дефицит железа действительно очень легко перепутать с обычной усталостью. Человек жалуется на утомляемость слабость, его одолевают сонливость и головокружение. Возможна даже одышка.

Многие списывают появление симптоматики на возраст или физическую нагрузку, Но на самом деле это может быть и проявление гипоксии, подчеркивает врач.

Дефицит этого важнейшего микроэлемента может проявляться также выпадением волос, сухостью кожи, ломкостью ногтей и, даже, изменениями вкусового восприятия.

Дефицит железа-состояние опасное не только для пожилых. У беременных женщин, к примеру, появляются риски невынашивания плода либо преждевременных родов, а также обильных кровотечений в послеродовом периоде. Также речь может идти о патологии плода. У лиц старше 70 лет на фоне нехватки железа могут прогрессировать многие хронические заболевания. Особенно, сердечно-сосудистой системы, предупредила гериатр в интервью «Аргументам и фактам».

Ткачева подчеркнула, что нельзя самостоятельно устранить дефицит железа, как и диагностировать его. Для этого обязательно стоит обратиться к врачу. Именно он подберет лекарственный препарат, который подходит конкретно этому пациенту, не вызывая дискомфорта и побочных эффектов при продолжительном приеме.