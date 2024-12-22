Гастроэнтеролог Кашух призвала не увлекаться чаем с бутербродами, чтобы не «заработать» гастрит

Многие граждане начинают свой день с бутерброда и чашечки горячего чая. К таким перекусом прибегают, и когда в доме нет готовых первых и вторых блюд. Порезать хлеб и колбасу - что может быть проще?! Пару минут, пока вскипит чайник, и уже можно утолить голод.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух призывает не увлекаться подобными перекусами, чтобы не нанести ощутимый вред здоровью

По словам врача, такая пища не обеспечивает человека необходимыми микроэлементами и витаминами, а, значит, приводит к быстрой утомляемости и снижению иммунитета.

Кроме того, из-за недостатка важнейших питательных веществ, которые организм обычно получает из полезной еды, возможно развитие хронических заболеваний. Бутерброды негативно сказываются на здоровье желудочно-кишечного тракта. Они буквально перенасыщены простыми углеводами.

Частые перекусы бутербродами могут спровоцировать развитие гастрита, а также стать причиной запоров. Чрезмерное увлечение хлебом с сыром, колбаской и чем-нибудь еще чревато быстрым набором веса. А, значит, увеличиваются риски развития сахарного диабета и других тяжелых заболеваний.

Гастроэнтеролог советует питаться сбалансированно. В рационе непременно должны присутствовать овощи и сложные углеводы.