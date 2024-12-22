В Москве в одном из павильонов ВДНХ появилась первая зона с 5G интернетом

В одном из павильонов ВДНХ в Москве появилась первая зона с 5G интернетом. Работать она будет пока в тестовом режиме. Затестить скорость интернета особенно полезно будет разработчикам и все, кто работает в сфере телекоммуникационного оборудования. О появлении в столице тестовой зоны сообщило издание «Ферра».

Размещена она на ВДНХ, в павильоне «Умный город»

Организатор обещают скорость загрузки данных в сети 5G в тестовом режиме 1,3 Гб в секунду. Задержки будут минимальными благодаря базовым станциям от компании «Иртея».

Особенностью данной тестовой площадки стало то, что она полностью работает на отечественном телекоммуникационном оборудовании.

Проект открыт для разработчиков, которые могут протестировать свои технологии в реальных условиях работы 5G.