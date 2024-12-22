Актер Константин Хабенский признался, что в свои 52 года все еще верит в Деда Мороза

Популярного российскому актеру и режиссеру Константину Хабенскому уже 52 года. Однако в своем возрасте он все еще продолжает верить в Деда мороза. Об этом он признался в интервью «Комсомолке».
Хабенский полагает, что тем его коллегам, которые перестали верить в новогоднего волшебника, пора уходить из актерской профессии
В преддверии главного праздника года режиссер даже раскрыл просьбу, с которой обратится к Деду Морозу. Хабенский намерен просить скорейшего окончания конфликта между Россией и Украиной, передает «Газета.ру».