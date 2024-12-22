Актер Константин Хабенский признался, что в свои 52 года все еще верит в Деда Мороза

Популярного российскому актеру и режиссеру Константину Хабенскому уже 52 года. Однако в своем возрасте он все еще продолжает верить в Деда мороза. Об этом он признался в интервью «Комсомолке».

Хабенский полагает, что тем его коллегам, которые перестали верить в новогоднего волшебника, пора уходить из актерской профессии

В преддверии главного праздника года режиссер даже раскрыл просьбу, с которой обратится к Деду Морозу. Хабенский намерен просить скорейшего окончания конфликта между Россией и Украиной, передает «Газета.ру».

«Очень хотелось бы, чтобы после всех этих событий люди как можно скорее пришли в себя. И мы бы поняли, что песня «Пусть всегда будет Солнце» - это не просто обычная песенка из нашего детства. В ее, казалось бы, простых словах, заложен глубокий смысл», - заключил исполнитель главной роли в культовом сериале «Убойная ».