СМИ раскрыли стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки на новогодние каникулы

В преддверии новогодних каникул средства массовой информации применялись изучать цены на отдых. Больше всего журналистов интересовало, сколько стоят самая дешевая и самая дорогая путевка.

Согласно информации сервиса Travelata, на которую ссылается РИА новости, самый дорогой путевкой, проданной на новогодние каникулы, стал тур на двоих взрослых и двоих детей.

Семья поедет отдыхать на курорт Као-Лак (Таиланд). 12 дней они проведут в отеле пять звезд, работающем по системе «все включено». Цена такого отдыха с отправкой из Москвы составила 1 982 335 рублей.

Самым дешевым новогодним туром названа поездка из нижнего Новгорода в Петербург. Рассчитан он на одного человека.

Как следует из данных сервиса, мужчина проведет четыре ночи в отеле (без звезд) без питания. За это он заплатит всего 25 386 рублей.