Владимир Политов рассказал, что Владимир Левкин во время их последней встречи выглядел бодро

В воскресенье, 17 ноября, стало известно о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Он ушел в возрасте 57 лет.
Российский шоу-бизнес потрясен смертью Левкина. Большинство отечественных певцов и певиц хорошо знали Владимира и отлично с ним ладили. Многие поддерживали с ним теплые дружеские отношения. В их числе и Владимир Политов, бывший коллега по группе «На-На».
В беседе с изданием Voice он поведал, что последний раз виделся с Левкиным летом нынешнего года. В июне он поздравлял друга с днем рождения. Во внешнем виде тезки Политова ничего не насторожило.
Политов добавил, что у Левкина было полно творческих планов, а свою работу, семью и поклонников он в своей жизни любил больше всего на свете.
После ухода из группы Бари Алибасова певцу, теперь уже покойному, не удалось сохранить былую популярность. Политов считает, что причина, вероятно, крылась в репертуаре.
Причина смерти Владимира Левкина, по данным СМИ, последствия застойной пневмонии. Болезнь развилась на фоне онкологии лимфатической системы.