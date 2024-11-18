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Владимир Политов рассказал, что Владимир Левкин во время их последней встречи выглядел бодро

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Владимир Политов рассказал, что Владимир Левкин во время их последней встречи выглядел бодро
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

В воскресенье, 17 ноября, стало известно о смерти бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Он ушел в возрасте 57 лет. 

Российский шоу-бизнес потрясен смертью Левкина. Большинство отечественных певцов и певиц хорошо знали Владимира и отлично с ним ладили. Многие поддерживали с ним теплые дружеские отношения. В их числе и Владимир Политов, бывший коллега по группе «На-На».

В беседе с изданием Voice он поведал, что последний раз виделся с Левкиным летом нынешнего года. В июне он поздравлял друга с днем рождения. Во внешнем виде тезки Политова ничего не насторожило.

«Тогда он держался бодрячком. Владимир всегда был очень активным, жизнерадостным и веселым человеком, который очень любил жизнь. Рак не проходит бесследно. Я не эксперт, точно не могу вам сказать...», — приводит его слова онлайн-журнал.

Политов добавил, что у Левкина было полно творческих планов, а свою работу, семью и поклонников он в своей жизни любил больше всего на свете.

После ухода из группы Бари Алибасова певцу, теперь уже покойному, не удалось сохранить былую популярность. Политов считает, что причина, вероятно, крылась в репертуаре.

Причина смерти Владимира Левкина, по данным СМИ, последствия застойной пневмонии. Болезнь развилась на фоне онкологии лимфатической системы.

Информационное агентство «Informing»

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