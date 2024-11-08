Раскрыты гонорар и райдер Гарика Сукачева

Новости о лишении постановлением суда рок-музыканта Гарика Сукачева водительских прав сроком на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на предмет опьянения подогрели интерес к артисту. СМИ, учитывая пожелания читателей, раскрыли райдер и гонорар исполнителя. Помог им в этом продюсер Сергей Дворцов.

В беседе с изданием «Страсти» он рассказал, что для того, чтобы пригласить на мероприятие Гарика Сукачева, заказчику надо быть готовым заплатить гонорар в пределах 1,7-2 млн рублей.

Дворцов подчеркнул, что рокер как был, так и остается желанным гостем на корпоративах.

«Это легенда. Его хотят видеть и заказывать. Он не такой агрессивный и не такой скандальный, как некоторые думают. Достаточно лояльный и в меру любим для всех», — так высказался о 64-летнем Сукачеве продюсер.

Дворцов раскрыл своим собеседникам и некоторые особенности райдера исполнителя песни «Моя бабушка курит трубку»

По его словам, рокер запрашивает алкоголь и много пачек сигарет, притом «обязательно самые дорогие».

Ранее мы сообщали , что по решению мирового судебного участка №411 Мещанского района Москвы Гарик Сухачев, помимо лишения водительских прав сроком на полтора года, обязан также оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.