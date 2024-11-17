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«Моя личная жизнь не удалась»: Екатерина Климова попросила прощения у своих детей за то, что они выросли не в полной семье

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«Моя личная жизнь не удалась»: Екатерина Климова попросила прощения у своих детей за то, что они выросли не в полной семье
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Екатерина Климова - одна из самых красивых и талантливых актрис отечественного кинематографа. А еще она - многодетная мать. У звезды - четверо детей от разных отцов. Она безумно любит своих наследников, но чувствует перед ними свою вину. В частности, что они растут не в полной семье.

Первым мужем Екатерины стал ювелир Илья Хорошилов, ее школьная любовь. В этом союзе появилась на свет дочь Лиза. Брак просуществовал недолго. Климова безумно влюбилась в своего коллегу по цеху Игоря Петренко.

Она ушла к нему от мужа. После оформления развода актеры сочетались браком. Климова и Петренко прожили вместе девять лет. У них в браке родились двое сыновей - Матвей и Корней. Однако и этот брак для звезды кино оказался неудачным. После расставания с Петренко на съемках сериала «Волчье солнце» Екатерина увлеклась Гелой Месхи. Он повел возлюбленную под венец. Через четыре года брак Климовой и Месхи, в котором родилась дочь Белла, распался...

Екатерина Климова: личная жизнь и дети

Актриса вынуждена признать: ее личная жизнь не заладилась. Для нее было бы счастьем создать семью единожды и на всю жизнь. Сейчас рядом с ней нет мужчины. Но есть дети. Климова надеется, что они поймут ее и простят, а сами никогда не повторят ошибок матери.

«Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят меня за то, что они выросли не в полной семье. Надеюсь, им хватит всего для того, чтобы найти любовь на всю жизнь и создать собственные идеальные семьи – нормальные, крепкие, здоровые. Очень хочу надеяться, что мой опыт им не помешает», – высказалась актриса.



Информационное агентство «Informing»

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