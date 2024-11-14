Mash узнал, что у актера Василия Ливанова на фоне приема лекарств открылось желудочное кровотечение

У советского и российского актера Василия Ливанова на фоне приема лекарственных препаратов открылось желудочно-кишечное кровотечение. Об этом узнали и сообщили сегодня авторы Telegram-канала Mash, передает «Газета.ру».

Василий Ливанов, состояние здоровья: последние новости на сегодня

По информации первоисточника, из-за ухудшения здоровья 13 ноября сего года артиста снова довелось в срочном порядке госпитализировать. В ходе обследования медики предположили возможное скопление свободного газа в брюшной полости. Это может сигналить о том, что целостность стенок желудка или кишечника нарушена.

Врачам удалось остановить внутреннее кровотечение у Ливанова. Однако состояние актера, сыгравшего знаменитого детектива всех времен и народов, ими оценивается как тяжелое.

89-летний Василий Ливанов получил известность благодаря роли Шерлока Холмса в цикле фильмов - советской экранизации рассказов Артура Конан Дойля. Она признана одной из лучших в мире.

В 2006 году посол Великобритании в стране Энтони Брентон даже передал Ливанову знаки ордена Британской империи. Награды он был удостоен именно благодаря роли Шерлока Холмса.

Представители прессы узнали, что в настоящее время Василий Ливанов не в состоянии самостоятельно передвигаться. Он проходит лечение на стационаре НИИ им. Склифосовского.