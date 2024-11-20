SHOT сообщил, что на осмотр квартиры Софии Ротару в Москве ходят по три потенциальных покупателя в день

Московская квартира украинской певицы Софии Ротару, выставленная на продажу в октябре текущего года, вызвала огромный интерес среди покупателей. Люди вынуждены выстраиваться в очередь на осмотр, сообщил сегодня Телеграм-канал SHOT.

По данным источника, ежедневно «трешку» звезды советской эстрады осматривают минимум три потенциальных покупателя. Недвижимость расположена на Зоологической улице, близ Московского зоопарка.

Как написала вчера «Экспресс-газета», недвижимость досталась народной артистке СССР Софии Михайловне Ротару «почти даром» благодаря бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. На одном из светских приемов, разговаривая с певицей, он был потрясен, что у нее нет собственного жилья в столице РФ и, приезжая в город, она была вынуждена селиться в отелях.

Квартира на Зоологической изначально была выставлена на продажу за 70 миллионов рублей. Менее чем за месяц цена была снижена до 65 миллионов. Больше Ротару вряд ли уступит покупателю - риелтор певицы с неохотой обсуждает возможность торга.





Фото: Телеграм-канал SHOT