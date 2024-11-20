В мэрии Энгельса назвали «уткой» новости о том, что для спасения дома от фекального потопа прибыл водолаз

В мэрии Энгельса Саратовской области назвали «уткой» растиражированные в сети новости о том, что спасать имущество жильцов дома от фекального потопа прибыл водолаз. Комментарий у администрации получилось взять у наших коллег из издания «Подъем».

Жильцы одного из многоэтажных домов на проспекте Строителей сегодня начали оставлять в социальных сетях многочисленные посты. Люди жаловались, что подвал заливает нечистотами, а для спасения имущества якобы даже был привлечен водолаз.

«Я думала, нас больше ничем не удивить, - пишет одна из жительниц Энгельса. - Резиновые и живые уточки в канализационных озёрах, заплыв на тюбинге в подвале дома... Но! Водолаз в подвале одного из домов – это нонсенс!»

В администрации города заявили, что проверили данную информацию - она не подтвердилась.

«Это просто кто-то из людей «утку» такую запустил, - комментируют в мэрии. - Это кто-то что-то придумал, кто-то снял, и пошла гулять очередная «утка»... Там свои какие-то внутренние работы проводили, которые УК с жильцами организовали. Мы пробовали выяснить - никто ни в чем не сознается».