Сергей Пенкин сделал предложение певице из Владивостока Александре Жибарь

Популярный российский певец Сергей Пенкин сделал неожиданное предложение участнице шоу «Царица» Александре Жибарь из Владивостока. Он был восхищен ее талантом. Артист, ставший членом жюри проекта, предложил Жибарь хороший старт для молодой вокалистки - выступать вместе с ним на его концертах, передает издание «7 Дней».

Начинающая исполнительница спела на шоу «Царица» песню «Нежность моя». Ее голос и проникновенное исполнение никого не оставили равнодушным. Пришел в восторг и 63-летний Сергей Пенкин.

«Ужасно все хорошо! Я буду у вас во Владивостоке с концертами, я хотел бы, чтобы вы у меня на концерте выступили. И не только во Владивостоке, а по всей стране». - сказал артист в эфире телеканала «Пятница!».

Певец Сергей Пенкин не распространяется о своей личной жизни. Есть ли у него в настоящее время спутница жизни, неизвестно. Артист дважды был женат. Семейная жизнь с британкой Стефанией не выдержала проверки расстоянием. Не сложились отношения и с журналисткой Еленой Проценко. Семья распалась в 2002 году, спустя два года после свадьбы.