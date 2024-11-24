Наталья Подольская снялась в блестящем мини-платье, показав свою точеную фигуру

У певицы Натальи Подольской в 42 года фигурка реально точеная. Позавидовать такой могут даже артистки, которые намного ее моложе.

Свою фигуру, облачившись в блестящее мини-платьице бежевых оттенков с бахромой и пайетками, супруга Владимира Преснякова показала поклонникам на кадрах в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред).

Образ исполнительницы дополнили нюдового цвета босоножки на шпильке, а также серьги

Макияж певице сделали выразительный, но не кричащий. Гримеры подвели ей глаза черными стрелками и сделали их более выразительными за счет блестящих теней, которые перекликались с платьицем.

Фанаты Натальи Подольской принялись осыпать ее комплиментами за «отпадную» фигуру и роскошную внешность.

Певица, напомним, считает себя счастливой женщиной, а семью своим надежным тылом. С 2010 года она замужем за певцом Владимиром Пресняковым. У пары подрастают двое сыновей - Артемий и Иван.