Маша Распутина два месяца изнемогает от боли в ноге, но продолжает выступать на сцене

Популярная российская певица Маша Распутина уже два месяца изнемогает от боли в ноге, но продолжает выступать на сцене и не думает о том, чтобы уйти в отпуск. При этом артистка осознает, что без лечения не обойтись, однако к медикам обращаться не спешит, передает «Пятый канал».

После выступления на сцене Маша Распутина остро нуждается в отдыхе. Исполнительница буквально падает в кресло, поскольку боль в ноге становится мучительной и стоять в туфлях на высоких каблуках она просто не в силах.

«У меня что-то с ногой, - откровенничает исполнительница песни «Я родилась в Сибири». - Сустав болит один, его надо лечить».

С визитом к врачам Распутина затягивает

Потому что знает: медики наверняка запретят ей носить высокие каблуки и «выпишут» ортопедическую обувь. Последняя никак не подходит к ее сценическим костюмам.

Пока же Мария выходит на сцену на высоких каблуках и энергично двигается, радуя аудиторию. И зрители даже не подозревают, каких сил ей это стоит. Иногда, когда Распутиной становится совсем невмоготу из-за боли, она просит помощников вынести ей на сцену стул.