Маша Распутина два месяца изнемогает от боли в ноге, но продолжает выступать на сцене

Популярная российская певица Маша Распутина уже два месяца изнемогает от боли в ноге, но продолжает выступать на сцене и не думает о том, чтобы уйти в отпуск. При этом артистка осознает, что без лечения не обойтись, однако к медикам обращаться не спешит, передает «Пятый канал».
После выступления на сцене Маша Распутина остро нуждается в отдыхе. Исполнительница буквально падает в кресло, поскольку боль в ноге становится мучительной и стоять в туфлях на высоких каблуках она просто не в силах.
С визитом к врачам Распутина затягивает
Потому что знает: медики наверняка запретят ей носить высокие каблуки и «выпишут» ортопедическую обувь. Последняя никак не подходит к ее сценическим костюмам.
Пока же Мария выходит на сцену на высоких каблуках и энергично двигается, радуя аудиторию. И зрители даже не подозревают, каких сил ей это стоит. Иногда, когда Распутиной становится совсем невмоготу из-за боли, она просит помощников вынести ей на сцену стул.