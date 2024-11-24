Кристина Асмус намекнула, что закрутила новый роман - возлюбленного пока скрывает

Популярная российская актриса Кристина Асмус намекнула в своем микроблоге, что счастлива в отношениях со своим новым избранником, поскольку он понимает ее с полуслова и проявляет заботу. Имя и фамилию возлюбленного звезда кино держит в строжайшем секрете, придерживаясь правила «счастье любит тишину».

Сыгравшая главную роль в нашумевшем фильме «Текст» артистка у себя в социальной сети выложила фотографию, на которой запечатлена под капельницей. При этом Асмус на снимке заботливо укрыта пледом - это дело рук ее избранника. Как и заваренная им чашка чая.

«Когда он точно знает, что тебе нужно после смены, — пишет довольная Кристина. — Апероль Шприц, плед, травяной чай, скачанные серии нового сериала и, обязательно, покормить с руки».

Асмус и Евдокимов расстались

Звезда сериала «Интерны», напомним, после развода с комиком Гариком Харламовым в 2020 году некоторое время была одна, а потом начала встречаться с коллегой по цеху Романом Евдокимовым. В октябре в СМИ появились слухи о том, что после двухлетнего романа Асмус и Евдокимов расстались.