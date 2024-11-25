«Состарила на 10 лет»: Фанатам не понравилась короткая стрижка Евы Польны

49-летняя российская певица Ева Польна столкнулась со шквалом критики в Сети после того, как сменила прическу. Короткая стрижка знаменитости фанатам не понравилась. В комментариях они принялись писать, что артистка стала выглядеть старше минимум на 10 лет.

Принято считать, что короткие стрижки омолаживают женщин после 40 лет. Однако не в случае с Евой Польной, настаивают поклонники. Некоторые даже отказываются узнавать любимицу в новом образе. Короткий боб, по их мнению, сильно состарил исполнительницу.

На кардинальную смену имиджа экс-солистка группы «Гости из будущего» решилась еще в октябре

Уже несколько недель, как она, а вместе с ней и зрители, привыкают к новой прическе.

«Выглядит старше», «Сразу плюс 10 лет», - пишут недовольные фанаты в комментариях.

Многие поклонники, впрочем, напоминают, что они любят певицу в первую очередь за творчество, а не за прическу. Насладиться песнями Польны они смогут 8 декабря. Ева выступит с большим сольным концертом на Live Арене.