Актриса Яна Кошкина перестала скрывать лицо своего молодого мужа Анатолия Черкасова

Популярная российская актриса Яна Кошкина решилась на публикацию фотографий с лицом своего молодого мужа. Более года она скрывала своего супруга и показывала его на снимках только со спины.
Кошкина вышла замуж осенью минувшего года. До свадьбы Яна и Валерий встречались восемь месяцев.
Знаменитость наслаждается счастьем и признается, что вместе с мужем отмечают единение двух сердец ежемесячно
Невзирая на то, что Кошкина донедавна ни разу не показывала лица своего избранника, в сети уже давно вычислили его личность. СМИ предполагают, что артистка вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова. Мужчина на 7 лет моложе своей жены. Ей - 34 года, ему - 27.