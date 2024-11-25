Актриса Яна Кошкина перестала скрывать лицо своего молодого мужа Анатолия Черкасова

Популярная российская актриса Яна Кошкина решилась на публикацию фотографий с лицом своего молодого мужа. Более года она скрывала своего супруга и показывала его на снимках только со спины.

Кошкина вышла замуж осенью минувшего года. До свадьбы Яна и Валерий встречались восемь месяцев.

Знаменитость наслаждается счастьем и признается, что вместе с мужем отмечают единение двух сердец ежемесячно

«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник: один год и восемь месяцев с того дня, как мы начали встречаться, - написала звезда сериала «Домашний арест» на своей странице в Инстаграм* (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.). - Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь».

Невзирая на то, что Кошкина донедавна ни разу не показывала лица своего избранника, в сети уже давно вычислили его личность. СМИ предполагают, что артистка вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова. Мужчина на 7 лет моложе своей жены. Ей - 34 года, ему - 27.