Рыбопромышленники сочли вылов лосося в 2024 году худшим за последние 20 лет

Рыбопромышленники России сочли вылов лосося в текущем году худшим за последние двадцать лет, с 2005-го года. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Лов лосося практически завершен. До окончания сезона осталось меньше недели. По состоянию на 19 ноября было добыто 235,4 тысячи тонн лососеввых. Уменьшение вылова скажется на ценах, и потребителям придется с этим свыкнуться.

Последние два десятилетия отличались стабильно высокими выловами лососевых

Рекордными оказались уловы в 2018-ом году - почти 685 тысяч тонн, в в 2023-ем - 605 тысяч тонн. В среднем в период с 2005-ый по 2024-ой годы составляли около 400 тысяч тонн.

Специалисты прогнозируют сокращение вылова красной рыбы в следующие годы. В 2024-ом низкий улов совпал с увеличением издержек добытчиков лососевых. Это и выплаты по кредитам, и увеличение себестоимости продукции за счет повышения заработной платы и увеличения производственных расходов, а также налогов и стоимости топлива.

Анализ оптовых предложений продемонстрировал, что в этом году стоимость икры горбуши, кеты и нерки будет находиться в одном ценовом диапазоне - порядка 7-8 тысяч рублей за килограмм.