«Ну все, хватит»: 82-летний Лев Лещенко пожаловался журналистам на усталость

Советский и российский певец Лев Лещенко в свои 82 года продолжает выступать на эстраде и наслаждаться радостями жизни на пенсии пока не собирается. Однако совершенно очевидно, что возраст дает о себе знать. Исполнителю песни «День Победы» работать нелегко. А недавно он и вовсе пожаловался на усталость, пишет «Московский комсомолец».

На днях под завесу одного из мероприятий журналисты устроили настоящую погоню и начали бежать за Львом Лещенко, а затем и вовсе окружили, чтобы засыпать его вопросами. Артист культурно попросил представителей СМИ оставить его в покое.

«Ну все, ребята, хватит. Я очень устал», — заявил Лев Лещенко.

Источник утверждает, что 82-летний эстрадный исполнитель покидал концертный зал, заметно прихрамывая.