Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

Надо ли кормить собак перед сном или все же следует придерживаться правила «не есть после 18 часов»? Таким вопросом часто задаются владельцы четвероногих питомцев. На него постарался ответить Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

«Правило не кормить собаку после 18 — это не про сохранение фигуры и красоты животного, а про ваше спокойствие и комфорт собаки, — объяснил специалист в беседе с изданием «Мослента». — Следует осознавать, что такие временные рамки установлены лишь для того, чтобы сделать достаточный интервал между последним приемом пищи и отходом ко сну. Это поможет псу легче уснуть, плюс проблемы с пищеварением его не будут беспокоить».



Голубев советует кормить собак за два часа до вечерней прогулки

За время до выгула еда будет переварена, и питомец захочет справить нужду. Если же кормить своего любимца перед сном, большая вероятность того, что он не сможет терпеть до утра и попросится на улицу посреди ночи.

Помимо этого, еда отнюдь не способствует хорошему сну.

В целом, кормить собак, достигших возраста один год, достаточно один-два раза в день.