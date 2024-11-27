Информинг » В России » Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

Image 16+
Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак
В России / Полезно знать
Фото из открытых источников

Надо ли кормить собак перед сном или все же следует придерживаться правила «не есть после 18 часов»? Таким вопросом часто задаются владельцы четвероногих питомцев. На него постарался ответить Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации.

«Правило не кормить собаку после 18 — это не про сохранение фигуры и красоты животного, а про ваше спокойствие и комфорт собаки, — объяснил специалист в беседе с изданием «Мослента». — Следует осознавать, что такие временные рамки установлены лишь для того, чтобы сделать достаточный интервал между последним приемом пищи и отходом ко сну. Это поможет псу легче уснуть, плюс проблемы с пищеварением его не будут беспокоить».


Голубев советует кормить собак за два часа до вечерней прогулки

За время до выгула еда будет переварена, и питомец захочет справить нужду. Если же кормить своего любимца перед сном, большая вероятность того, что он не сможет терпеть до утра и попросится на улицу посреди ночи.

Помимо этого, еда отнюдь не способствует хорошему сну.

В целом, кормить собак, достигших возраста один год, достаточно один-два раза в день.

Информационное агентство «Informing»

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

1-12-2024, 10:59

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

В АТОР рекомендовали россиянам брать в Турцию доллары нового образца

27-11-2024, 18:15

Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

27-11-2024, 13:07

Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

27-11-2024, 12:00

Дизайнер Тычино рассказала, как во время ремонта в однокомнатной квартире решить проблему нехватки места

26-11-2024, 16:08

Леонид Якубович со скандалом сбежал со съемок шоу «ЧБД» - гнались операторы, гнался Щербаков

26-11-2024, 14:41

Новости партнеров
2023
ru-RU