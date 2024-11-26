Дизайнер Тычино рассказала, как во время ремонта в однокомнатной квартире решить проблему нехватки места

Владельцы однокомнатных квартир нередко жалуются на нехватку места. Дизайнер Юлия Тычино заявляет, что это проблема решаемая, если во время ремонта грамотно подойти к обустройство. О том, что стоит предпринять владельцам малогабаритных «однушек» специалист рассказала в беседе с изданием «БелНовости».

Тычино рекомендует использовать альков в стене для спального места. Рядом было бы целесообразно установить рабочий стол. Остальное пространство стоит использовать для обустройства гостиной и под кухню.

Альтернативным решением для однокомнатной квартиры может стать подиум

На нем может стоять спальное место и рабочий стол. Подиум визуально поделит комнату на зоны без потери квадратных метров.

Впрочем, подчеркнула специалист, подиум не всем подойдет. Так, к примеру, это решение не для владельцев квартир с невысокими потолками.

Юлия Тычино также советует убраться на балконе или лоджии и использовать освободившееся пространство под собственные потребности. Это позволит не перегружать комнату.