«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

25-летняя Варвара, дочь популярного российского актера Ивана Охлобыстина, так и не вышла замуж. Стало известно, что жених сбежал от нее за неделю до свадьбы.

Звезда сериала «Интерны» анонсировал торжество минувшим летом. Отец шестерых детей ждал осени, чтобы еще одну свою дочь выдать замуж. Но свадьба так и не состоялась.

31-летний парикмахер Максим Захаров, жених Варвары, ушел от нее за неделю до свадьбы

Иван Охлобыстин пришел в негодование и хотел было показать несостоявшемуся зятю на кулаках, чего он заслуживает на самом деле. Однако вмешалась дочь и попросила отца не трогать молодого человека.

Звезда «Интернов» послушался, хотя держать себя в руках ему и нелегко. Будь его воля, он бы живого места на несостоявшемся зяте не оставил.

«Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если ситуация критическая», — приводит слова Охлобыстина телеканал НТВ.

Почему так поступил Захаров, остается просто догадываться. Есть версия, что парикмахер мог испугаться характера своего знаменитого тестя.

Сам Охлобыстин признался, что Максим ему сразу не понравился. Он не становился перед его дочерью на колено, не дарил ей кольцо, зато сразу же после знакомства полез с объятиями к звезде кино.