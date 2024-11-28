Информинг » В России » СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

Image 16+
СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья популярного в 90-х годах певца Андрея Губина. Радость поклонниц о том, что их кумир снова начал выходить в свет, а вскоре появится и на большой сцене, была недолгой.

Андрей Губин жалуется на сильную боль в лице, из-за которой ему пришлось отказаться от выступлений на корпоративах, за которые заказчики обещали ему более чем достойный гонорар, пишет Телеграм-канал Mash.

Вначале сего года певец анонсировал свое возвращение на эстраду. Губин признался, что у него есть материал для этого - за время болезни он написал песен на 10 альбомов. Однако перед триумфальным возвращением ему стоит привести в порядок свое здоровье.

Артист снова прошел обследование. Анализы показали, что онкологии у него нет, а лицевые боли вызваны невралгией. При этом, жалуется исполнитель, они стали настолько интенсивными, что о возвращении на большую эстраду речь пока не идет.

Андрей Губин перестал выступать более десяти лет назад

У него неврологическое заболевание лица, излечиться от которого полностью не представляется возможным. Артист не может из-за постоянных болей двигаться на сцене, как в свои молодые годы, а также петь. Иногда даже дышать ему больно.

С лета нынешнего года Губин дал надежду поклонницам на то, что вскоре они увидят его на большой сцене поющим. Андрей согласился на предложение композитора Игоря Крутого устроить на «Новой волне» творческий вечер по случаю его юбилея.

При этом сам исполнитель песни «Девушки как звезды» лишь наблюдал из зала, как его песни поют другие.

Информационное агентство «Informing»

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актриса Юлия Снигирь «выгуляла» сумку Prada Cleo за 260 тысяч рублей

6-12-2024, 17:59

Смертельно опасно: россиянам рассказали, чем угрожает сон с телефоном под подушкой

6-12-2024, 10:16

Россияне имеют возможность купить на «Авито» вещи Сергея Безрукова и Ксении Собчак

4-12-2024, 14:16

«Я в шоке»: Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала о пополнении в семье

4-12-2024, 13:13

Иван Охлобыстин, исполнитель роли доктора Быкова, рассказал о продолжении сериала «Интерны»

4-12-2024, 10:44

«КП»: астероид упадет в районе Якутии 3 декабря 2024 года

3-12-2024, 16:17

75-летняя звезда фильма «Москва слезам не верит» Ирина Муравьева попала в больницу

3-12-2024, 11:02

Синоптик Ильин: новогодняя ночь-2025 в Москве будет морозной

2-12-2024, 14:10

Продюсер раскрыл размер гонорара Димы Билана за новогодние корпоративы

2-12-2024, 11:26

Грибы в Подмосковье продолжают собирать в декабре - теперь уже из-под снега

1-12-2024, 11:57

«Держусь, чтобы не искалечить»: от дочери Ивана Охлобыстина сбежал жених за неделю до свадьбы

1-12-2024, 11:26

Комедия «Лотерея» в российский прокат выйдет 30 января 2025 года

1-12-2024, 10:59

В новом «Простоквашино» появится Иван Охлобыстин и сыграет почтальона Печкина

30-11-2024, 13:14

Влад Соколовский похвастался модульным домом за 8 млн рублей

29-11-2024, 16:39

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

28-11-2024, 16:54

В АТОР рекомендовали россиянам брать в Турцию доллары нового образца

27-11-2024, 18:15

Недавно развелся: журналистка Мартынова рассказала о новом возлюбленном актрисы Кристины Асмус

27-11-2024, 13:07

Кинолог Голубев рассказал о работе правила «не есть после 18 часов» для собак

27-11-2024, 12:00

Дизайнер Тычино рассказала, как во время ремонта в однокомнатной квартире решить проблему нехватки места

26-11-2024, 16:08

Леонид Якубович со скандалом сбежал со съемок шоу «ЧБД» - гнались операторы, гнался Щербаков

26-11-2024, 14:41

Новости партнеров
2023
ru-RU