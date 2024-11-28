СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья Андрея Губина

СМИ сообщили о резком ухудшении состоянии здоровья популярного в 90-х годах певца Андрея Губина. Радость поклонниц о том, что их кумир снова начал выходить в свет, а вскоре появится и на большой сцене, была недолгой.

Андрей Губин жалуется на сильную боль в лице, из-за которой ему пришлось отказаться от выступлений на корпоративах, за которые заказчики обещали ему более чем достойный гонорар, пишет Телеграм-канал Mash.

Вначале сего года певец анонсировал свое возвращение на эстраду. Губин признался, что у него есть материал для этого - за время болезни он написал песен на 10 альбомов. Однако перед триумфальным возвращением ему стоит привести в порядок свое здоровье.

Артист снова прошел обследование. Анализы показали, что онкологии у него нет, а лицевые боли вызваны невралгией. При этом, жалуется исполнитель, они стали настолько интенсивными, что о возвращении на большую эстраду речь пока не идет.

Андрей Губин перестал выступать более десяти лет назад

У него неврологическое заболевание лица, излечиться от которого полностью не представляется возможным. Артист не может из-за постоянных болей двигаться на сцене, как в свои молодые годы, а также петь. Иногда даже дышать ему больно.

С лета нынешнего года Губин дал надежду поклонницам на то, что вскоре они увидят его на большой сцене поющим. Андрей согласился на предложение композитора Игоря Крутого устроить на «Новой волне» творческий вечер по случаю его юбилея.